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В Москве стартовали переговоры Лаврова с главой британского МИД Трасс

Политика
В Москве стартовали переговоры Лаврова с главой британского МИД Трасс
Global Look Press  /  Gustavo Valiente/Keystone Press Agency

Москва, 10 февраля. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в Москве началась. Они намерены обсудить урегулирование украинского кризиса.

По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, встреча с британским коллегой является беспрецедентной.

Известно, что министры должны рассмотреть текущее состояние отношений между Москвой и Лондоном. Также Лавров и Трасс обсудят острые региональные и глобальные вопросы, касающиеся евробезопасности.

Ранее сообщалось, что Трасс прилетела в РФ, подготовившись к холодам. Ее самолет приземлился в российской столице днем 9 февраля.

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