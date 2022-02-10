Экс-любовник Анастасии Волочковой отказался возобновлять с ней общение

Москва, 10 февраля. Банщик Сергей Кузнецов отказался возобновлять общение с бывшей балериной и танцовщицей Анастасией Волочковой. Сама звезда, как следует из публикаций в ее Instagram-аккаунте, вновь стала проводить время с его предшественником по имени Олег.

Заслуженная артистка России, 46-летняя Анастасия Волочкова возобновила общение с бывшим возлюбленным. Сменивший его ранее рядом со звездой Кузнецов, как выяснилось, не общается со знаменитостью с самого момента разрыва их отношений.

«Не общался с ней после расставания и не буду. Этот человек для меня закрыт», — высказался он в комментарии «СтарХиту».

Балерина и банщик познакомились на съемках популярной телепередачи «Давай поженимся!», выходящей в эфире Первого канала. Вскоре после этого влюбленные отправились отдыхать на Мальдивские острова, откуда экс-балерина регулярно отгружала в свой блог совместные фотографии с новым избранником. По возвращении на родину роман звезды начал сходить на нет, после чего угас окончательно. Некоторые поклонники Волочковой решили, что она порвала с Кузнецовым, узнав о его криминальном прошлом.

Волочкова 9 февраля спровоцировала слухи о своем воссоединении с Олегом, опубликовав в личном Instagram-аккаунте снимок с бывшим возлюбленным. На этой фотографии звезда довольно улыбается, обнимая мужчину за плечи.