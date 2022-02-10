Американские власти серьезно восприняли факт подписания Россией и Китаем документа о стратегическом сотрудничестве. Об этом заявил политический аналитик из США Сэмюэл Чарап.

После того, как началась пандемия, президенты России Владимир Путин и Китая Си Цзиньпин общались только по телефону или видеосвязи. 4 февраля российский лидер по приглашению китайской стороны прибыл на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекин, где и состоялись переговоры между сторонами. По итогам встречи Россия и Китай призвали США отказаться от планов размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Европе. Также стороны выступили против последующего расширения НАТО и призвали Альянс отказаться от подходов времен холодной войны.

Кроме того, Москва и Пекин подписали заявление о международных отношениях и заявили, что дружба между Россией и Китаем не имеет границ, в сотрудничестве нет запретных зон, укрепление двустороннего стратегического взаимодействия не направлено против третьих стран. Именно по таким принципам и строятся отношения «нового типа».

Федеральное агентство новостей /

Американский аналитик Сэмюэл Чарап считает, что Вашингтон очень серьезно отнесся к документу, подписанному Россией и Китаем. Эксперт заявил о том, что США расценивают союз Москвы и Пекина в качестве «угрозы».

«В США очень серьезно восприняли новое соглашение между Россией и Китаем. Анализу подвергается каждая строка. Союз между Россией и Китаем воспринимается американскими властями как серьезная угроза», — сообщил он в эфире украинского телеканала «Наш».

Американский аналитик также заявил о панических настроениях в США из-за союза России и Китая. По его мнению, ситуация дошла до пикового момента и заставляет Вашингтон искать прямого диалога с российской стороной.

«Я бы не удивился, если бы американская сторона предприняла попытки провести встречу с российской стороной на уровне президентов. Потому что в США есть такое ощущение, что осталось очень мало времени, поэтому нужно предпринимать все попытки предотвратить наихудшее развитие событий», — резюмировал Сэмюэл Чарап.

Президент России Владимир Путин был прав в своих словах и предупреждениях в «мюнхенской речи» 2007 года. Такое мнение озвучила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.