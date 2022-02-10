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Посол России Келин усомнился в стремлении Великобритании налаживать диалог с Россией

Политика
Посол России Келин усомнился в стремлении Великобритании налаживать диалог с Россией
 /  Пресс-служба МИД РФ

Лондон, 10 февраля. Лондон не готов к поиску вариантов для улучшений отношений с Москвой, выразил уверенность посол России в Великобритании Андрей Келин.

По его словам, на это указывают заявления британских властей накануне переговоров главы МИД королевства Лиз Трасс с российским коллегой Сергеем Лавровым. Политику Лондона вряд ли можно серьезно воспринимать, добавил дипломат.

«Даже предполетное заявление Лиз Трасс, которое она делает, это заявление, его содержание не свидетельствуют (о желании – ред.) искать здесь (в Москве) что-либо, думать о чем-то. Думать не хочется, судя по всему, хочется давить», — отметил Келин.

Как сообщалось ранее, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «подарком» визит Трасс в Москву. Поездка министра совпадает с празднованием в РФ Дня дипломатического работника, пояснила она.

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