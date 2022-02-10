Глава МИД Великобритании Трасс возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Москва, 10 февраля. Глава МИД Британии Лиз Трасс прибыла в Россию с официальным визитом и поучаствовала в ряде мероприятий.

Так, британский дипломат встретилась с ректором МГУ Виктором Садовничим, откуда на автомобиле приехала в Александровский сад. Там она побывала на Могиле Неизвестного Солдата, где возложила венок. Также она почтила память погибших воинов минутой молчания. Вместе с Лиз Трасс мероприятие посетила посол Британии в РФ Дебора Броннерт.

Сразу после возложения цветов Трасс отправилась на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Ожидается, что дипломаты будут обсуждать ситуацию вокруг Украины.

Ранее сообщалось, что Трасс прилетела в Россию, подготовившись к холодам. Выходя из самолета, британский дипломат надела черную меховую шапку.