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Глава МИД Великобритании Трасс возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 11:19
Политика
Глава МИД Великобритании Трасс возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Global Look Press  /  Florian Gaertner/PHOTOTHEK

Москва, 10 февраля. Глава МИД Британии Лиз Трасс прибыла в Россию с официальным визитом и поучаствовала в ряде мероприятий.

Так, британский дипломат встретилась с ректором МГУ Виктором Садовничим, откуда на автомобиле приехала в Александровский сад. Там она побывала на Могиле Неизвестного Солдата, где возложила венок. Также она почтила память погибших воинов минутой молчания. Вместе с Лиз Трасс мероприятие посетила посол Британии в РФ Дебора Броннерт.

Сразу после возложения цветов Трасс отправилась на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Ожидается, что дипломаты будут обсуждать ситуацию вокруг Украины.

Ранее сообщалось, что Трасс прилетела в Россию, подготовившись к холодам. Выходя из самолета, британский дипломат надела черную меховую шапку.

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