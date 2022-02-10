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Под дулами автоматов: вопрос жителя Донбасса поставил украинского ведущего в тупик
Политика
Под дулами автоматов: вопрос жителя Донбасса поставил украинского ведущего в тупик
Федеральное агентство новостей  / 

Житель города Дебальцево Донецкой Народной Республики дозвонился в прямой эфир украинского телеканала и задал ведущим вопрос, который поставил их в тупик. Гражданин ДНР захотел уточнить, что будет с людьми из народных республик, если закроется граница с Россией.

Грубо говоря, ни один пункт Минских соглашений, которые были подписаны Украиной, ДНР и ЛНР, так и не был реализован полностью. Обстрелы до сих пор продолжаются, а в отчетах миссии ОБСЕ то и дело сообщается о передвижении украинской техники вдоль линии соприкосновения в Донбассе.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе пресс-конференции после переговоров с немецкой коллегой Анналеной Бербок исключил возможность прямого диалога Киева с Донецкой и Луганской народными республиками. По его словам, киевские власти не пойдут ни на какие уступки в отношении территориальной целостности Украины.

Несмотря на резкое заявление украинского министра, все еще остается шанс на то, что у Франции, Германии и России получится уговорить Киев выполнять взятые на себя обязательства по имплементации Минских соглашений. Так, 10 февраля в Берлине должны пройти переговоры советников лидеров стран «нормандского формата». Москву на этой встрече будет представлять заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, а Киев — глава офиса президента Андрей Ермак.

«Под дулами автоматов»: вопрос жителя Донбасса поставил украинского ведущего в тупик
Новостное агентство «Харьков». / Леонид Андросов

На фоне очередных переговоров житель города Дебальцево Павел дозвонился в прямой эфир украинского телеканала и задал ведущим вопрос, который поставил их в тупик. Он спросил, а что будет с жителями Донбасса, если Украина возьмет под контроль границу и введет свои войска в города ДНР и ЛНР. По его словам, местные жители убеждены, что если это произойдет, то в Донбасс приедут украинские националисты и будут устанавливать в регионе свои порядки «под дулами автоматов».

«Здравствуйте, это вас беспокоят из Дебальцево. У меня есть вопрос насчет выборов. По Минским соглашениям, сначала должны быть переданы Украине границы, а уже потом состоятся выборы. Как это все будет происходить? У нас сейчас автоматов нет, мы живем спокойно. А если границы с Россией закроются и откроются с Украиной, то тогда все радикалы и националисты, которые выходили под офис президента, ломанутся сюда? Что тогда здесь будет? Выборы будут проходить под дулами автоматов», — заявил житель Дебальцево в эфире телеканала «Наш».

Крупнейший по количеству аудитории европейский канал TF1 выпустил репортаж из Донбасса. Он не похож на все то, что обычно говорят в западной прессе, поскольку показывает реальную жизнь людей в Донецке.

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