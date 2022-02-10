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Российская лыжница Непряева проиграла 0,1 секунды в борьбе за бронзу на ОИ

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 11:22
Олимпийские игры 2022
Российская лыжница Непряева проиграла 0,1 секунды в борьбе за бронзу на ОИ
Global Look Press  /  Maxim Thore

Пекин, 10 февраля. Россиянка Наталья Непряева остановилась в шаге от пьедестала почета в женском гонке классическим стилем на зимних Олимпийских играх 2022 года.

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла женскую гонку на десять километров с раздельным стартом в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине. Серебряный призер ОИ-2022 в скиатлоне преодолела дистанцию за 28 минут 6,3 секунды. Второе место заняла Кертту Нисканен из Финляндии. Ее соотечественница Криста Пярмякоски завоевала бронзу.

Российская лыжница Наталья Непряева остановилась в шаге от пьедестала почета в гонке с раздельным стартом. Она проиграла Пярмякоски 0,1 секунды. Россиянка Юлия Ступак показала седьмой результат, а ее соотечественница Татьяна Сорина заняла десятое место. Остальные лыжницы из РФ не попали в топ-10.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Российская лыжница Непряева проиграла 0,1 секунды в борьбе за бронзу на ОИ
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