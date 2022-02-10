Минэкономразвития: рост российского ВВП в 2021 году составил 4,6%

Москва, 10 февраля. Министерство экономического развития РФ опубликовало доклад «Картина деловой активности», в котором приведена оценка экономических показателей за 2021 год. Рост ВВП составил 4,6% в сравнении с 2020 годом, когда фиксировалось снижение на 2,7%.

В прошлом декабре рост ВВП составил 4,3% в годовом выражении против ноябрьских 5,3%.

«По оценке Минэкономразвития России, в 2021 г. ВВП вырос на 4,6%, полностью компенсировав снижение на 2,7% в 2020 году (отчетные данные Росстата по ВВП за 2021 год будут опубликованы 18 февраля). В декабре годовой рост ВВП сохранялся на высоких уровнях: 4,3% г/г (после 5,3% г/г в ноябре, 4,9% г/г в октябре и 4,3% г/г в 3 кв. 2021 г.), несмотря на высокую базу декабря 2020 года. В результате по отношению к соответствующему месяцу 2019 г. экономический рост в декабре ускорился до 4,6% после 3,1% в ноябре», — уточняется в обзоре ведомства.

Замминистра экономического развития Полина Крючкова ранее прокомментировала положение российской валюты, которая находится под давлением напряженной геополитической обстановки и постоянных угроз санкций. Она считает, что наряду с ними «черным лебедем» для рубля может стать корректировка мировой денежно-кредитной политики.

Тем временем Минсельхоз и ФАС планируют ввести максимальную наценку в размере 5% на 60 социально значимых товаров. Однако экономист Никита Масленников не считает такие меру эффективными в долгосрочной перспективе. Более ощутимых результатов позволит добиться стимуляция предложения на рынке сельскохозяйственной продукции, цитирует его INFOX.