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Глава МИД РФ Лавров может посетить турецкую Анталью в марте

Политика
Глава МИД РФ Лавров может посетить турецкую Анталью в марте
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Анкара, 10 февраля. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров может посетить Турцию с официальным визитом. Об этом сообщил его турецкий коллега Мелют Чавушоглу.

По словам Чавушоглу, в марте в Анталье пройдет встреча глав МИД РФ, Ирана и Турции. На переговорах будет обсуждаться тема Сирии. В российском внешнеполитическом ведомстве информацию пока не комментируют.

Ранее Лавров обратил внимание на значимость культдипломатии в формировании дружбы между народами в рамках торжественного поздравления с Днем дипломатического работника на концерте в Московской консерватории. По его словам, роль культурной дипломатии важна в формировании взаимопонимания между народами.

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турция лавров анталья
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