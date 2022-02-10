Бен Аффлек и Дженнифер Лопес пришли на премьеру «Первого встречного» в свадебных нарядах

Лос-Анджелес, 10 февраля. Актриса Дженнифер Лопес, исполнившая главную роль в фильме «Первый встречный», пришла на предварительный показ ленты в Лос-Анджелесе в компании Бена Аффлека. Звездная пара порадовала присутствующих свадебными нарядами.

Исполнительница хита Let's Get Loud опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию фотографий, сделанных на полях мероприятия. На них можно увидеть стильные образы звездной пары, подобранные ими для выхода в свет.

На Лопес было очаровательное белое кружевное платье, очень напоминающее своим фасоном свадебное. Аффлек, в свою очередь, для похода на предпоказ нового фильма своей возлюбленной облачился в строгий темно-синий костюм тройку и черное пальтов и выглядел в точности как жених.

«Голливудская премьера «Первого встречного». В пятницу этот фильм наконец-то выйдет в кинотеатрах и на стриминговом сервисе Peacock!!!» — отметила актриса в описании к публикации.

Действие мелодрамы разворачивается вокруг поп-певицы Кэт Вальдез и ее жениха Бастиана, — самой обсуждаемой пары года. Незадолго до свадьбы героиня узнает об измене Бастиана, после чего встречается взглядом с учителем математики. Звезда решает выйти замуж за него.

Актриса и певица Дженнифер Лопес ранее подтвердила серьезность своих намерений в отношении возлюбленного. Звезда заявил, что готова состариться рядом с Аффлеком.