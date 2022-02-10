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Актриса Олеся Железняк рассказала об особом таланте звезды «Сватов» Людмилы Артемьевой
Общество
Актриса Олеся Железняк рассказала об особом таланте звезды «Сватов» Людмилы Артемьевой
instagram.com  /  @liudmilartemyeva

10 февраля день рождения отмечает звезда отечественных сериалов «Сваты», «Таксистка» и «Кто в доме хозяин» — актриса Людмила Артемьева. Заслуженной артистке России и просто красивой женщине исполняется 59 лет. В кино она чаще играла комические роли: служанок, служащих, подружек. А на театральной сцене блистала и блистает в разных жанрах и ипостасях. Талант Артемьевой восхищает не только зрителей, но и коллег. Об этом в интервью ФАН рассказала актриса и партнерша именинницы по сериалу «Сваты» Олеся Железняк.

«Она не просто прекрасная артистка, она артистка великолепная. У нее невероятное чувство юмора, теплота. Она прекрасно играла в спектакле «Поминальная молитва», в спектакле «Мудрец». И я видела ее и в спектакле «Женитьба Фигаро». Она прекрасный партнер, так что передавайте ей привет! И я ее поздравляю с днем рождения и желаю здоровья и всего самого лучшего!» — искренне рассказала Олеся Железняк.

«Невероятное чувство юмора»: Олеся Железняк рассказала за что ценит Людмилу Артемьеву
фото из личного архива /

Людмила Артемьева стала актрисой еще во времена СССР. Она довольно быстро прославилась благодаря многочисленным ролям и ярким персонажам. Кроме того, вела разные телепрограммы и снималась в рекламных роликах. Артемьева популярна и сейчас, поскольку оставлять карьеру артистка не планирует — полна сил и энергии и намерена еще не раз появиться на большом экране.

Тем не менее одним из самых популярных проектов последних лет для Артемьевой являются «Сваты». За роль Ольги Николаевны актриса получила премии «Телетриумф» и «Телезвезда». Накануне Людмила Артемьева предостерегла фанатов от мошенников, которые использует ее имя в интернете.

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