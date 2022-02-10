ISU прокомментировал ситуацию с допинг-пробой россиянки Валиевой

Пекин, 10 февраля. Международный союз конькобежцев (ISU) выступил с заявлением по ситуации вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой.

ISU не имеет права разглашать сведения о возможном нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом пресс-служба организации сообщила в заявлении на официальном сайте.

«Относительно недавних сообщений в СМИ по поводу командного турнира по фигурному катанию — Международный союз конькобежцев не может раскрывать никакой информации о возможном нарушении антидопинговых правил. Это регламентировано антидопинговыми правилами ISU и антидопинговыми правилами МОК на Олимпиаде в Пекине-2022», — говорится в сообщении.

Накануне журналисты портала Inside the Games сообщили, что церемония награждения призеров командного турнира ОИ была перенесена из-за допинг-пробы Валиевой. Позже стало известно, что в ней обнаружили следы запрещенной субстанции в микродозе. Валиева допинг-скандал вока не комментировала.