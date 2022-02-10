Федор Кудряшов прокомментировал измену жены с Курбаном Омаровым

Москва, 10 февраля. Футболист Федор Кудряшов высказался о новых отношениях своей супруги Анастасии с предпринимателем Курбаном Омаровым.

Кудряшов не смог закрыть глаза на роман супруги, когда в Сети появились ее фотографии с Омаровым. Пара целовалась и обнималась на публике, не скрывая отношения.

Если бывшей супруг телеведущей Ксении Бородины быстро пришел в себя после прошлых отношений, то Кудряшева еще пока является женой футболиста. Несмотря на скандал, пара не подала на развод, но объявила о своем расставании.

«Я с женой прожил счастливую семейную жизнь. Она мне подарила замечательных детей, которых мы воспитываем и будем воспитывать вместе. Я благодарен ей за все, что она делает для меня, наших сына и дочки. Время идет, мы меняемся, взрослеем, появляются новые цели, осознанности. Мы с Настей уже какое-то время общаемся только как родители наших детей. Мы официально не подавали на развод, чтобы не поднимать вокруг нас шумиху. Тому, что у Насти сейчас своя личная жизнь, я очень рад. Счастливая женщина — это счастье для всех. Жизнь нам и дана для счастья», — сказал Кудряшов «СтарХиту».

Недавно Бородина рассказала, как складываются отношения ее бывшего мужа с их дочерью Теоной. Знаменитость намекнула, что ее экс-супруг не стремится поддерживать общение с ребенком.