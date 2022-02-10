Экс-глава Мюнхенской конференции Тельчик указал на важность выступления Путина в 2007 году

Берлин, 10 февраля. Президент России Владимир Путин затронул во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году важнейшие для мира вопросы. Об этом рассказал бывший глава международного форума Хорст Тельчик.

Немецкий политик напомнил, что российский лидер обратил внимание на планы Запада по размещению вооружений в Румынии и Болгарии. Путин жестко раскритиковал внешнюю политику США и расширение НАТО на восток.

«Моя оценка речи президента перед журналистами была очень простой: обе стороны — США, НАТО и Россия — должны сейчас сесть вместе и выработать общие решения вопросов, поднятых президентом Путиным», — сказал Тельчик.

Бывший глава Мюнхенской конференции впервые за 15 лет раскрыл секрет появления Путина на международной площадке. По его словам, он неоднократно виделся с президентом РФ в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. На одной из встреч немецкий политик лично пригласил российского лидера принять участие в мероприятии.

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«Он сказал мне, что теперь у него есть два приглашения, одно на бизнес-конференцию в Давос и одно от меня. Что если бы он поехал, то сначала бы поехал ко мне. И он сдержал свое слово», — напомнил Тельчик.

Ранее сообщалось, что действующий руководитель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер выразил надежду на участие Путина в форуме. Немецкий политик рассчитывает хотя бы на выступление главы РФ в «виртуальном» формате.