Фигурист Браун высказался о допинг-тесте Валиевой и вероятности США получить золото

Вашингтон, 10 февраля. Американский фигурист Джейсон Браун прокомментировал возможность сборной США по фигурному катанию занять первое место на Олимпийских играх — 2022 после повторного тестирования на допинг россиянки Камилы Валиевой.

Браун сообщил, что не знал о вероятных проблемах с допингом у Валиевой. Олимпиец не исключил, что по правилам победа будет за американскими спортсменами, если у россиянки обнаружат нарушения.

«Все новости вы мне рассказываете, я впервые об этом слышу, фокусировался на соревнованиях. Но 100%, фейр-плей, правила — это правила. Надеюсь, никаких положительных допинг-тестов не было, но если были, то все просто и понятно», — передает слова Брауна корреспондент «Чемпионата».

Валиева в декабре сдала допинг-пробу, которая показала наличие запрещенной субстанции в микродозе. Портал Inside the Games сообщал, что итоги командного турнира фигуристов в рамках ОИ-2022 могут быть пересмотрены.