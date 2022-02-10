Российская лыжница Вероника Степанова предложила норвежскому журналисту заменить ее на ОИ

Пекин, 10 февраля. Лыжница Вероника Степанова, выступающая в составе сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине, ответила норвежскому журналисту телеканала NRK Яну Петтеру Сальтведту, заявившему, что ее соотечественников не должно было быть на состязаниях.

Россиянка предложила норвежцу приехать в столицу Китая и выступить на зимних Олимпийских играх — 2022 вместо нее. Степанова иронично добавила, что зрители NRK могли бы насладиться его выступлением, однако телеканалу транслировать состязания не разрешили.

«Уверена, это очень понравилось бы зрителям NRK. Ой, извините, кажется, NRK проиграла борьбу за права на показ Олимпиады. Делая столь громкие заявления, вы пытаетесь это компенсировать?» — поинтересовалась спортсменка в своем Instagram-аккаунте.

Prt Scr instagram.com / @stepanova_nika01

С критикой на норвежские СМИ ранее обрушилась президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Она объявила им бойкот за негативные публикации о победе Александра Большунова на Олимпиаде.