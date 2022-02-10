Большинство опрошенных россиянок назвали москвичей самыми привлекательными женихами

Москва, 10 февраля. Россиянки сочли москвичей самыми привлекательными женихами. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом «Работа.ру».

Согласно исследованию, большинство участниц выбрали мужчин из Москвы, а на втором месте оказались женихи из Санкт-Петербурга. При этом на переезд ради мужчины мечты опрошенные не готовы, передает РИА Новости.

Также 45% респондентов отметили, что перспективных женихов можно найти в любом городе. Кроме двух столиц России, завидные избранники проживают в Сочи. Ялте и Краснодаре. В ходе исследования аналитики сервиса опросили свыше 4000 человек.

Напомним, более 40% трудящихся российских граждан сообщили, что готовы прибегнуть к «серым» методам ради продвижения по карьерной лестнице. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом myresume.ru.