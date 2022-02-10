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Большинство опрошенных россиянок назвали москвичей самыми привлекательными женихами

Общество
Большинство опрошенных россиянок назвали москвичей самыми привлекательными женихами
gofundme.com  /  Jeremy Stamper

Москва, 10 февраля. Россиянки сочли москвичей самыми привлекательными женихами. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом «Работа.ру».

Согласно исследованию, большинство участниц выбрали мужчин из Москвы, а на втором месте оказались женихи из Санкт-Петербурга. При этом на переезд ради мужчины мечты опрошенные не готовы, передает РИА Новости.

Также 45% респондентов отметили, что перспективных женихов можно найти в любом городе. Кроме двух столиц России, завидные избранники проживают в Сочи. Ялте и Краснодаре. В ходе исследования аналитики сервиса опросили свыше 4000 человек.

Напомним, более 40% трудящихся российских граждан сообщили, что готовы прибегнуть к «серым» методам ради продвижения по карьерной лестнице. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом myresume.ru.

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