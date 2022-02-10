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Депутат Милонов предложил государству оплачивать услуги нянь в многодетных семьях

Общество
Депутат Милонов предложил государству оплачивать услуги нянь в многодетных семьях
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 10 февраля. Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил помогать многодетным семьям, оплачивая услуги няни. С инициативой он обратился к министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

Копия обращения есть в распоряжении RT. Правительство России уже сделало много шагов для обеспечения семей социальными льготами, заявил Милонов. В частности, нововведения нацелены на поддержку многодетности.

«Между тем действительность диктует нам необходимость постоянного улучшения соцпакетов для различных категорий граждан: рождение, воспитание и обучение ребенка в современных условиях становится более сложным и затратным процессом, чем это было раньше. К примеру, многие многодетные семьи давно считают насущной необходимостью привлечение нянь себе в помощь», — объяснил депутат.

Милонов добавил, что раньше с детьми могли сидеть бабушки и дедушки. Однако в эпоху высокой мобильности родственники часто проживают далеко от молодых родителей.

Виталий Милонов также заявил о необходимости запретить детям мигрантов посещать российские школы. По его словам, в общеобразовательных заведениях не хватает мест.

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