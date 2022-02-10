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В Турции намерены конвертировать золото граждан в национальную валюту

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 11:13
Весь мир
В Турции намерены конвертировать золото граждан в национальную валюту
Федеральное агентство новостей  / 

Анкара, 10 февраля. Министр финансов Турции Нуреддин Небати объявил о разработке новой схемы, направленной на конвертацию золота граждан страны в национальную валюту и внедрение его в банковскую систему страны.

Чиновник представил план инвесторам во время визита в Лондон. По его словам, Анкара надеется, что 10% золота, хранящегося в турецких домохозяйствах и оценивающегося в 250 миллиардов долларов, будут конвертированы в местную лиру, сообщили два источника Financial Times (FT).

«С помощью этих мер мы направим золото под матрасом, которое оценивается примерно в 5000 тонн, в [банковскую] систему. Это эквивалентно примерно 250-350 миллиардам долларов. Определенная часть этой суммы поддержит потребности центрального банка в иностранной валюте», — сказал он во время пресс-конференции 8 января.

Министр добавил, что в этой схеме будет задействовано 30 000 ювелирных магазинов, при этом пять аффинажных предприятий начнут преобразовывать любые золотые украшения, полученные от турок, в слитки. После этого они попадут в резервы Центрального банка.

Во время своих консультаций в британской столице глава минфина республики защищал политику президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поддержанию низких процентных ставок и пообещал, что инфляция снизится к концу 2022 года.

Присутствующие на переговорах информанты сообщили FT, что Небати казался уверенным и хорошо информированным в отличие от Берата Албайрака — бывшего министра финансов Турции и зятя Эрдогана, который ушел в отставку в ноябре 2020 года.

«У этого парня (Небати — Прим.ред.) была подача. Он подготовился. Послание было ясным: "Иностранный капитал приветствуется. Забудьте о контроле за движением капитала, мы не собираемся этого делать". Это обнадеживает», — прокомментировал визит чиновника стратег по развивающимся рынкам BlueBay Asset Management Тим Эш.

Сложная ситуация

Напомним, что Турция по-прежнему не может справиться с инфляцией, достигшей, лишь по официальным данным, практически 50%. Одной из причин непрекращающегося роста цен является нестандартная экономическая политика президента страны, согласно которой высокие ключевые ставки провоцируют рост инфляции. Данная концепция противоречит традиционной финансовой практике.

С сентября по декабрь прошлого года Центробанк Турции понизил процентные ставки с 19% до 14%, что вызвало глубочайший валютный кризис в стране. Такие шаги подорвали покупательную способность турок и ударили по их сбережениям. Это побудило многих граждан запастись золотом и иностранной валютой, в результате чего в 2021 году лира потеряла 44% своей стоимости по отношению к доллару.

В декабре Эрдоган объявил о новых мерах поддержания лиры, призвав граждан конвертировать свои сбережения из иностранной валюты в лиры. По последним данным правительства, объем банковских счетов в рамках новой схемы защиты депозитов превысил 290 миллиардов лир (21,4 миллиарда долларов).

Однако аналитики по-прежнему скептически относятся к тому, что депозиты позволят решить проблему недоверия населения к лире.

«Определяющим фактором оценки валюты является процентная ставка. Дедолларизация административными ресурсами невозможна. Может быть, они смогут заставить работать [эту систему] в течение года, но после этого она взорвется», — сказал изданию FT источник, присутствовавший на встречах Небати в Лондоне.

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