В Турции намерены конвертировать золото граждан в национальную валюту

Анкара, 10 февраля. Министр финансов Турции Нуреддин Небати объявил о разработке новой схемы, направленной на конвертацию золота граждан страны в национальную валюту и внедрение его в банковскую систему страны.

Чиновник представил план инвесторам во время визита в Лондон. По его словам, Анкара надеется, что 10% золота, хранящегося в турецких домохозяйствах и оценивающегося в 250 миллиардов долларов, будут конвертированы в местную лиру, сообщили два источника Financial Times (FT).

«С помощью этих мер мы направим золото под матрасом, которое оценивается примерно в 5000 тонн, в [банковскую] систему. Это эквивалентно примерно 250-350 миллиардам долларов. Определенная часть этой суммы поддержит потребности центрального банка в иностранной валюте», — сказал он во время пресс-конференции 8 января.

???? YASTIK ALTI ALTIN YATIRIMLARI



Nebati: Yeni bir paketle yastık altındaki altınları sisteme sokacağız. pic.twitter.com/oUzz4XaQ5v — TVNET (@tvnet) February 10, 2022

Министр добавил, что в этой схеме будет задействовано 30 000 ювелирных магазинов, при этом пять аффинажных предприятий начнут преобразовывать любые золотые украшения, полученные от турок, в слитки. После этого они попадут в резервы Центрального банка.

Во время своих консультаций в британской столице глава минфина республики защищал политику президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поддержанию низких процентных ставок и пообещал, что инфляция снизится к концу 2022 года.

Londra’da 2. gün programımızda yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüşüyoruz. Türkiye Ekonomi Modelimizi açıklamaya ve detaylandırmaya devam ediyoruz. pic.twitter.com/0oDxCyR7IR — Dr.Nureddin NEBATİ???????? (@NureddinNebati) February 8, 2022

Присутствующие на переговорах информанты сообщили FT, что Небати казался уверенным и хорошо информированным в отличие от Берата Албайрака — бывшего министра финансов Турции и зятя Эрдогана, который ушел в отставку в ноябре 2020 года.

«У этого парня (Небати — Прим.ред.) была подача. Он подготовился. Послание было ясным: "Иностранный капитал приветствуется. Забудьте о контроле за движением капитала, мы не собираемся этого делать". Это обнадеживает», — прокомментировал визит чиновника стратег по развивающимся рынкам BlueBay Asset Management Тим Эш.

The deposit scheme has bought time, but without a return to orthodox monetary policy, it is hard to see the current policy mix enduring very long. The numbers just do not really add up.https://t.co/YBAGmu2Avk — Timothy Ash (@tashecon) February 9, 2022

Сложная ситуация

Напомним, что Турция по-прежнему не может справиться с инфляцией, достигшей, лишь по официальным данным, практически 50%. Одной из причин непрекращающегося роста цен является нестандартная экономическая политика президента страны, согласно которой высокие ключевые ставки провоцируют рост инфляции. Данная концепция противоречит традиционной финансовой практике.

С сентября по декабрь прошлого года Центробанк Турции понизил процентные ставки с 19% до 14%, что вызвало глубочайший валютный кризис в стране. Такие шаги подорвали покупательную способность турок и ударили по их сбережениям. Это побудило многих граждан запастись золотом и иностранной валютой, в результате чего в 2021 году лира потеряла 44% своей стоимости по отношению к доллару.

Pres. Erdogan's TurkStat puppets report #Turkey's official January 2022 inflation at 48.69%/yr. This number is a political fabrication. Using high-frequency data & PPP principles, I measure Turkey’s #inflation at 100.51%/yr today, over 2x the BOGUS official rate. pic.twitter.com/c0TY98gr2W — Steve Hanke (@steve_hanke) February 3, 2022

В декабре Эрдоган объявил о новых мерах поддержания лиры, призвав граждан конвертировать свои сбережения из иностранной валюты в лиры. По последним данным правительства, объем банковских счетов в рамках новой схемы защиты депозитов превысил 290 миллиардов лир (21,4 миллиарда долларов).

Однако аналитики по-прежнему скептически относятся к тому, что депозиты позволят решить проблему недоверия населения к лире.