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Захарова указала на совпадение Дня дипломата в России с визитом главы МИД Британии Трасс

Политика
Захарова указала на совпадение Дня дипломата в России с визитом главы МИД Британии Трасс
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 10 февраля. Визит главы Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Россию является «подарком» англосаксонской дипломатии.

Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она уточнила, что 10 февраля в России отмечается профессиональный праздник День дипломатического работника.

«Мы так понимаем, что это подарок англосаксонской дипломатии российской дипломатии ко Дню дипломатического работника, поэтому мы с достоинством проведем наш праздник сегодня», — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что британское внешнеполитическое ведомство анонсировало встречу Трасс с коллегой из России Сергеем Лавровым. Также стало известно о прибытии главы МИД Соединенного Королевства в Москву.

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великобритания захарова мид рф визит день дипломата трасс
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