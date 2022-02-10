Психолог Макарова рассказала, можно ли отдавать ребенка до трех лет в детский сад

Можно ли отдавать ребенка до трех лет в детский сад — вопрос всегда важный и актуальный для родителей малышей, уверенна в комментарии ФАН детский психолог, нейропсихолог Кира Макарова.

«Но главный вопрос лучше перефразировать: с какого возраста можно отдавать ребенка в детский сад, чтобы не нанести ему психологическую травму, чтобы плюсов от посещения детского учреждения было больше, чем минусов? И тогда ответ детского психолога однозначный: не раньше трех лет! Почему так категорично? В перинатальный психологии считается, что до трех лет мать и ребенок составляют диаду, являются одним целым. Разрушить диаду, разлучить их означает создать неблагоприятные условия для развития ребенка и формирования его отношений с матерью», — пояснила Кира Макарова.

Она согласилась с тем, что в жизни есть разные ситуации, но в данном возрасте лучше рассмотреть все возможности для того, чтобы не разлучаться с ребенком даже в случае необходимости. Детский сад до трех лет, а для многих детей и после этого возраста часто является стрессовой ситуацией, которая способствует нарастанию тревожности в ребенке, дезориентирует его и делает беззащитным.

«К сожалению, даже самые приятные и образованные воспитатели и педагоги, самые любящие бабушки на этом возрастном этапе (до трех лет) не могут заменить ребенку мать, таковы законы развития, они непреложны. В матери ребенок видит знаковую фигуру, он — часть ее, а она — часть ребенка, разделить их нельзя», — добавила Кира Макарова.

фото из личного архива Киры Макаровой /

Как отметила психолог, многие родители волнуются по поводу необходимых и благоприятных условий для развития ребенка, часто говорят на консультациях о том, что надо ребенка социализировать, иногда и насильно, чтобы потом не было проблем. Конечно, «человек — существо социальное», по выражению Льва Выготского, и с этим нельзя не согласиться. Только среди людей человек способен развиваться и стать личностью. Но развитие подчиняется своим законам, и задача родителя и детского психолога состоит в том, чтобы учитывать этот важнейший фактор.

«До трех лет ребенок нуждается в матери больше, чем в остальных людях. Если внимательно посмотреть на играющих на детской площадке детей, то нетрудно заметить, что дети до трех лет играют рядом, но не вместе. Нет еще в ребенке этой способности — взаимодействовать. Да и потребности такой еще нет», — рассказала психолог.

По ее словам, для социализации в этом возрасте вполне достаточно прогулок на детских площадках, в зоопарк, в парки, где можно посмотреть птиц, дозированное общение с другими людьми и детьми (ребенок до трех лет утомляется от этого, да и не очень этого желает). Кроме того, помогает чтение и рассматривание книг с добрыми картинками, добрых адекватных мультфильмов (дозированно). И доброжелательные члены семьи всегда являются самыми первыми представителями социума, в который постепенно погружается ребенок.

Федеральное агентство новостей /

«Таким образом, важнейший для родителей вопрос социализации ребенка при помощи детского сада решить в возрасте до трех лет не представляется возможным, а вот нарушить законы развития и отношений с матерью путем разрушения диады можно запросто. Если никак избежать ситуации детского сада до трех лет не получается, важно постараться хотя бы свести к минимуму время нахождения ребенка там и постараться выбрать для его окружения добрых, заботливых людей. Все же в истории с посещением детского сада до трех лет, как ни крути, минусов больше, чем плюсов», — считает Кира Макарова.

Она напомнила, что ребенок — самое дорогое, что у нас есть, остальное можно решить всегда. В связи с этим важно понимать, что впереди у ребенка — еще целая жизнь, в которую он должен выйти в состоянии доверия к миру и с пониманием того, что он защищен материнской любовью и теплом.

«Что бы ни случилось в жизни, в какие условия мы бы ни были поставлены, психическое здоровье занимает главное место», — заключила Кира Макарова.

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