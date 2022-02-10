Политолог Корнилов: Украина нужна Западу, чтобы отвлекать свое население от внутренних проблем

В настоящее время СМИ США и Великобритании раздувают тему так называемого украинского кризиса, чтобы отвлечь внимание населения от проблем внутри самих этих стран. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политолог, историк, журналист, политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов. Ранее политический обозреватель Fox News Такер Карлсон призвал власти США направить столько военных на решение внутренних проблем, сколько Белый дом перебрасывает к российским рубежам.

«Такер Карлсон уже давно ведет такую линию. Когда американская власть говорит о защите украинских границ, почему Белый дом не защищает мексиканскую границу, а, наоборот, делает ее более прозрачной, что позволяет массам мигрантов проникать через нее. При этом тема контроля мексиканской границы была одной из главных в предвыборных кампаниях сначала Дональда Трампа, а потом и Джо Байдена, само собой, с разных позиций», — сообщил политолог.

Владимир Корнилов также подчеркнул, что, на его взгляд, Запад стремится отвлечь внимание в нашей стране от событий в граничащем с нами государстве.

«Та же Виктория Нуланд постоянно призывает Россию заботиться о своей безопасности и внутренней политике и не трогать Украину. При этом, действительно, сами американцы больше сосредоточены на Украине, чем на решении своих серьезнейших внутренних проблем», — пояснил собеседник ФАН.

ФБА «Экономика сегодня» /

В завершение он предположил, каковы могут быть мотивы такой политики двойных стандартов.

«И США, и Британия сейчас сосредоточены на теме так называемого украинского кризиса, раздутого из ничего в первую очередь средствами массовой информации этих же стран. Это способ отвлечь внимание от серьезнейших проблем внутри этих государств. У Байдена проседание рейтинга, Борису Джонсону светит голосование за импичмент», — подытожил историк.

Ранее политик Франц Клинцевич в беседе с ФАН отреагировал на новость о том, что Япония намерена вместе с США ввести санкции против России. Он напомнил, что наша страна не угрожает братьям-украинцам.