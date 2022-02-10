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Наше дело: в Совфеде призвали Запад не беспокоиться относительно учений Союзного государства

Политика
Наше дело: в Совфеде призвали Запад не беспокоиться относительно учений Союзного государства
Пресс-служба Министерства обороны РФ  / 

НАТО все сильнее пытается «опоясать» Россию странами-участницами своего блока. Об этом в интервью ФАН заявил сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров.

Ранее пресс-секретарь Администрации президента США Джен Псаки заявила, что учения России и Белоруссии в Белом доме считают эскалацией ситуации вокруг Украины. При этом она подчеркнула, что «не стала предсказывать, что это означает с точки зрения вторжения».

«А как в таком случае назвать ситуацию, когда американцы вместе с англичанами проводят свои маневры возле берегов Крыма? — спрашивает Джабаров. — Это нормально, когда их корабли заходят в наши территориальные воды?»

Сенатор выразил недоумение, почему данные действия западных военных должны считаться «учениями», в то время как маневры российско-белорусских сил на суверенной территории Союзного государства — «эскалацией» и «агрессией».

«Наше дело»: в Совфеде призвали Запад не беспокоиться относительно учений Союзного государства
Федеральное агентство новостей /

«Это исключительно наше внутреннее дело — Москвы и Минска — и больше ничье», — подчеркнул парламентарий.

Он также ответил на опасения относительно того, что учения РФ и Республики Беларусь могут «опоясывать» границы Украины в силу географического расположения Союзного государства.

«Если уж и говорить об «опоясывании», то только со стороны стран НАТО — вот это действительно проблема, ставящая под вопрос международную безопасность», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее в Совфеде заявили, что США пытаются манипулировать Россией.

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россия сша белоруссия украина нато джабаров
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