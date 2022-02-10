Публицист Роман Носиков: А что, если Украина — это не жертва, а план

У вас когда-нибудь было такое: сидите вы в компании, в которой у всех со всеми натянутые отношения. Каждый может каждому что-то припомнить, каждый каждого в чем-то подозревает. Повод для встречи тоже так себе — взаимные претензии различной степени обоснованности.

И вот все друг другу же поугрожали, пальцы друг на друга погнули. И на какой-то момент все замолкли, понимая, что дальнейшее углубление конфликта может потребовать уже не слов, а действий. А к ним никто переходить не хочет, потому что ответные действия тоже будут — не крем-брюле.

За столом — тишина.

И вот в этот момент над столом поднимается некто, обладающий всеми тактико-техническими и интеллектуальными характеристиками Суходрищева из фильма Меньшова «Ширли-Мырли», и громко и отчетливо произносит то, о чем все думают, но боятся сказать, потому что за такие слова можно и получить — незамедлительно и очень больно.

Так вот, такое бывает и в политике.

Только что с президентом России Владимиром Путиным встретился президент Франции, президент США — с канцлером Германии, НАТО увеличила количество своих солдат в Восточной Европе, Берлин поставил Киеву 5000 касок (чтобы не ушиблись сильно, наверное), президент Украины заявил, что ему вообще не нравятся Минские соглашения, на что получил от президента России рекомендацию терпеть и выполнять, а Берлин и Вашингтон заявили о немедленном скоординированном ответе в случае «российского вторжения» на Украину.

Prt Scr Telegram / Раньше всех. Ну почти.

И вот в эту образовавшуюся от испуга перед собственными же угрозами паузу вклинился, конечно же, польский политик — бывший президент Польши Лех Валенса.

Он заявил, что не будет больше поддерживать Путина, как он это делал раньше, а если Путин нападет на Украину, то «надо ударить по Москве».

«На этот раз нужно повести себя по-мужски, смело. Я относился к Путину с большим уважением, я его поддерживал то тут, то там, но он зашел слишком далеко, переборщил, и сейчас отступать нельзя. Нельзя ему попустительствовать, потому что каждая следующая атака будет хуже предыдущей… Если Путин нападет на Киев, должен последовать незамедлительный ответ: удар по Москве».

И вот между переговаривающимися сторонами снова возникла тяжелая пауза, в которой отлично слышно, как стучат друг о друга чьи-то зубы.

Все с благодарностью смотрят на храброго Леха. Только польский политик мог так помочь «разрядить обстановку».

И вот, глядя на Леха, как москвич, чувствуя жаркий прилив благодарности к этому ясноглазому человеку, я вдруг подумал, что, может быть, не все так уж и глупо.

Иногда устами Суходрищева с нами может говорить Истина.

Помните события в Москве 2011 года? Мы тогда долго не могли добиться от фрондирующей оппозиции, чего же все-таки им надо. Требования зачастую были противоположны — от передачи власти русским националистам до капитуляции перед Израилем. Хотя есть мнение, что это все же не противоречие.

Но всех сдал коммунист Удальцов, который на встрече с Медведевым предложил тому возглавить переворот и отложить выборы президента на два года, чтобы президентом не стал Путин.

Желания коммуниста до такой степени внезапно совпали с рекомендациями, которые давали тогдашнему президенту Медведеву либералы-западники из самых что ни на есть лояльных институтов, что сразу стало ясно, кто у нас тут спрятался за красным флагом.

И я подумал: а что, и в этом случае мы имеем дело с Истиной в маске незамутненной простоты?

Что если долбануть по Москве — это и есть цель предпринимаемых усилий.

Но не для того, чтобы просто уничтожить Москву. Хотя многим это, наверное, было бы приятно.

А для того, чтобы Россия ответила. И поджарила Париж, Рим, Берлин и так далее по списку туристических достопримечательностей.

Посмотрите, какая складывается заманчивая картина: все наиболее сильные страны в этой заварухе будут обезглавлены.

Прямо на наших глазах — тех, кто еще останется в живых — родится утопия, описываемая Джоном Ленноном:

Imagine there's no countries It isn't hard to do.

Это решит сразу множество вопросов.

Во-первых, что делать с «лишним» населением.

Во-вторых, что делать с неконтролируемыми потоками информации и грузов. Логистические и информационные цепочки распадутся.

Ограниченная ядерная война не уничтожит человечество. Она доделает то, что начал коронавирус. Она разъединит его. А уничтожение национальных правительств подготовит страны к подчинению глобальному управлению.

Узкое место плана — в том, что Россия никак не хочет нападать на Украину. Но в конце концов не зря же политики уже несколько лет с пеной у рта бьются в припадках от ужаса перед «русским вторжением». На Украину. В Европу. В Канаду. В выборы. В интернет. Во все.

Можно, конечно, устроить провокацию в Донбассе. Но можно и без «патриотов Украины» обойтись. В конце концов, их уровень подготовки не позволяет передавать им сложные технические предметы. Вот 5000 касок — это пожалуйста. Пусть бодаются друг с другом. Бабахнуть по Украине самим. Все равно русским никто не поверит.

А чтобы русские не могли даже и сообщить о своей непричастности — надо вырвать им язык.

Например, запретить RT в Германии. А теперь еще и во Франции.

Это, конечно же, все конспирология и паранойя. А мне нужно лечиться.

Но вот что меня беспокоит. Коронавирус-то я в 2015 году предсказал.

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