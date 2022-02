Публицист Роман Носиков: А что, если Украина — это не жертва, а план

У вас когда-нибудь было такое: сидите вы в компании, в которой у всех со всеми натянутые отношения. Каждый может каждому что-то припомнить, каждый каждого в чем-то подозревает. Повод для встречи тоже так себе — взаимные претензии различной степени обоснованности.

И вот все друг другу же поугрожали, пальцы друг на друга погнули. И на какой-то момент все замолкли, понимая, что дальнейшее углубление конфликта может потребовать уже не слов, а действий. А к ним никто переходить не хочет, потому что ответные действия тоже будут — не крем-брюле.

За столом — тишина.

И вот в этот момент над столом поднимается некто, обладающий всеми тактико-техническими и интеллектуальными характеристиками Суходрищева из фильма Меньшова «Ширли-Мырли», и громко и отчетливо произносит то, о чем все думают, но боятся сказать, потому что за такие слова можно и получить — незамедлительно и очень больно.

Так вот, такое бывает и в политике.

Только что с президентом России Владимиром Путиным встретился президент Франции, президент США — с канцлером Германии, НАТО увеличила количество своих солдат в Восточной Европе, Берлин поставил Киеву 5000 касок (чтобы не ушиблись сильно, наверное), президент Украины заявил, что ему вообще не нравятся Минские соглашения, на что получил от президента России рекомендацию терпеть и выполнять, а Берлин и Вашингтон заявили о немедленном скоординированном ответе в случае «российского вторжения» на Украину.

И вот в эту образовавшуюся от испуга перед собственными же угрозами паузу вклинился, конечно же, польский политик — бывший президент Польши Лех Валенса.

Он заявил, что не будет больше поддерживать Путина, как он это делал раньше, а если Путин нападет на Украину, то «надо ударить по Москве».

И вот между переговаривающимися сторонами снова возникла тяжелая пауза, в которой отлично слышно, как стучат друг о друга чьи-то зубы.

Все с благодарностью смотрят на храброго Леха. Только польский политик мог так помочь «разрядить обстановку».

И вот, глядя на Леха, как москвич, чувствуя жаркий прилив благодарности к этому ясноглазому человеку, я вдруг подумал, что, может быть, не все так уж и глупо.

Иногда устами Суходрищева с нами может говорить Истина.

Помните события в Москве 2011 года? Мы тогда долго не могли добиться от фрондирующей оппозиции, чего же все-таки им надо. Требования зачастую были противоположны — от передачи власти русским националистам до капитуляции перед Израилем. Хотя есть мнение, что это все же не противоречие.

Но всех сдал коммунист Удальцов, который на встрече с Медведевым предложил тому возглавить переворот и отложить выборы президента на два года, чтобы президентом не стал Путин.

Желания коммуниста до такой степени внезапно совпали с рекомендациями, которые давали тогдашнему президенту Медведеву либералы-западники из самых что ни на есть лояльных институтов, что сразу стало ясно, кто у нас тут спрятался за красным флагом.

И я подумал: а что, и в этом случае мы имеем дело с Истиной в маске незамутненной простоты?

Что если долбануть по Москве — это и есть цель предпринимаемых усилий.

Но не для того, чтобы просто уничтожить Москву. Хотя многим это, наверное, было бы приятно.

А для того, чтобы Россия ответила. И поджарила Париж, Рим, Берлин и так далее по списку туристических достопримечательностей.

Посмотрите, какая складывается заманчивая картина: все наиболее сильные страны в этой заварухе будут обезглавлены.

Прямо на наших глазах — тех, кто еще останется в живых — родится утопия, описываемая Джоном Ленноном:

Imagine there's no countries

It isn't hard to do.