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США желают выстроить в Афганистане новую сеть информаторов

Весь мир
США желают выстроить в Афганистане новую сеть информаторов
Global Look Press  / 

После своего феерического бегства из Афганистана военные США вдруг оказались перед фактом серьезного снижения оборонного бюджета, обоснованного прекращением присутствия в этой азиатской стране. Законодатели отныне не видят необходимости так же щедро финансировать «антитеррористическую» деятельность, как прежде, что не может не вызывать беспокойства у тех, кто привык осваивать самый большой в мире военный бюджет.

Что в таких случаях надо делать? Правильно, в таких случаях нужно раздуть проблему, показать ее таким образом, чтобы лица, отвечающие за принятие решения о финансировании армии, ни на минуту не усомнились в необходимости финансовых вливаний в проведение каких-либо операций и, соответственно, их материальное обеспечение. Как это сделать? Опять же, очень просто: нужно рассказать законодателям о страшном зле, которое вот-вот обрушится на головы всех американцев, но которое можно предотвратить, получив соответствующее бюджетирование.

На днях в Пентагоне заявили, что группировки «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ) и «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ), готовят серию крупных террористических актов против США, в том числе на континентальной территории Штатов. Сдержать их можно только усилением разведывательной деятельности, которая должна охватить весь Афганистан, не иначе.

Командир 18-го воздушно-десантного корпуса генерал-лейтенант Майкл Курилла, выступая перед комитетом Сената по вооруженным силам (в преддверии его назначения на должность командующего Центральным командованием, в числе прочих отвечающих и за Афганистан), заявил, что афганские террористы могут нанести удары по международным целям уже весной. При этом он посетовал, что из-за отсутствия у Афганистана выхода к морю (как показывает практика, это основная боль американской дипломатии по отношению к неморским странам), американская армия силами своей разведки не способна качественно наблюдать за действиями радикалов и их приготовлениями.

«Беспилотный разведчик MQ-9 Reaper может находиться в воздухе около 30 часов. Чтобы иметь постоянное наблюдение основных целей в Афганистане, требуется, чтобы БПЛА взлетали каждые 10 часов, чтобы обеспечить непрерывное покрытие. При этом две три времени аппарат проводит в пути к Афганистану и обратно. В более сложных миссиях может потребоваться одновременно несколько самолетов-разведчиков», — рассказал Курилла.

США желают выстроить в Афганистане новую сеть информаторов
facebook.com / Italeri Brasil / BC Negócios

Также он отметил, что военные ведут переговоры с прилегающими к Афганистану странами, чтобы разместить там военные базы (уменьшив тем самым плечо работы воздушных разведчиков), но пока эти переговоры не принесли ожидаемого результата. Огромные расстояния, которые приходится преодолевать беспилотным аппаратам, являются серьезной проблемой, решить которую пока не удается.

«Это требует больших ресурсов, чтобы эффективно обнаруживать и контролировать цели», — заявил генерал.

По его мнению, поддержание «загоризонтного» наблюдения за Афганистаном «чрезвычайно сложно, но не невозможно». Кроме технических средств разведки генерал подробно остановился на создании в Афганистане агентурной сети, которая позволила бы освещать обстановку «изнутри». Для этого, по его мнению, «нужно больше инвестировать в информаторов на местах». Куда делась старая агентурная сеть, которую американцы выстраивали предыдущие двадцать лет, Майкл Курилла не пояснил.

Финансирование агентуры — это настоящий кладезь для нечистых на руку разведчиков. Так всегда было, есть и будет, ибо по соображениям секретности оплата работы информаторов производится обезличенно, без проставления личных подписей в ведомости выдачи заработной платы. Для мошенников в погонах это открывает огромные возможности. Понятно, что в таких условиях на агентуру, в том числе несуществующую в реальности, можно списывать какие угодно деньги. Это в обычных условиях проверить реальность существования завербованного разведчиком агента не так просто, а в условиях афганского бардака так вообще невозможно.

Можно только представить, сколько денег себе в карман способен положить обычный оперативник, а что говорить об офицере, курирующем направление, или генерале, который отвечает за проведение агентурной разведки в Центральном командовании, или целом разведывательном управлении.

В том, что именно для подобной схемы военные вымогают деньги у законодателей, нет никаких сомнений. Доказательством служит то, насколько «достоверно» американская разведка понимала реальную обстановку в Афганистане, где стремительное наступление «Талибана»1 (запрещено в РФ) оказалось для них полной неожиданностью. А ведь «агентурная сеть» вне всякого сомнения, по документам была выстроена неслабая, наверняка число агентов, состоящих на зарплате, исчислялось тысячами. И куда уходили эти деньги, если цена информации не стоила и ломаного гроша?

Однако не прошло и полугода, как военные снова взялись за старое — за навешивание лапши на уши законодателям, пугая их предстоящими терактами, которые «пока еще можно предотвратить», если им будет выделена необходимая сумма.

Интересно, после такого позорного бегства из Афганистана еще кто-то захочет, пусть даже за деньги, сотрудничать с американцами?

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан алексей суконкин
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