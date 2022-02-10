«Всего лишь дань моде»: в Совфеде дали оценку заявлениям Финляндии о возможности вступления в НАТО

В Хельсинки ценят нейтральный статус своей страны и не станут им жертвовать. Об этом в интервью ФАН заявил сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна сохраняет возможность вступить в НАТО «в зависимости от ситуации».

«Я практически убежден, что данное высказывание финского министра иностранных дел было предназначено исключительно для решения внутриполитических задач, — сказал Джабаров. — Финляндия — это свободное независимое государство (в чем Россия никогда не сомневалась), и мы уважаем ее за такую позицию».

Сенатор выразил надежду, что опыт, который Хельсинки получили, пребывая в «нейтральном статусе», показал финнам, что это лучшая стратегия поведения на международной арене.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Я не уверен, что Финляндия захочет к кому-то присоединяться, — отметил парламентарий. — И нести расходы по содержанию натовского контингента войск, значительно ухудшая отношения с Москвой».

Собеседник ФАН убежден, что заявление Хаависто — всего лишь «дань моде».

«Хотят показать свою свободу и независимость, — отметил Джабаров. — Но надо ли вступление Финляндии в НАТО самим финнам? Я думаю, они ответят на этот вопрос на референдуме, если его доведут до такой стадии обсуждения».

Ранее в Совфеде заявили, что США пытаются манипулировать Россией.