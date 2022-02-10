Политолог Валяев: «Финляндия будет сохранять нейтралитет столько, сколько это будет возможно»

Финляндия активно сотрудничает с НАТО, имея статус наблюдателя при блоке. Отсутствие полноценного членства не мешает Хельсинки участвовать в военных учениях Североатлантического альянса. Об этом ФАН рассказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Право войти в НАТО

Финляндия сохраняет за собой возможность подать заявку на вступление в НАТО в зависимости от ситуации. Такое заявление в интервью РИА Новости сделал министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

«Как отмечается в докладе Правительства Финляндии о внешней политике и политике безопасности, вышедшем осенью 2020 года, в основе внешней политики, политики безопасности и оборонной политики Финляндии лежит обеспечение пространства для маневра и возможностей выбора в национальном плане. Исходя из этого, мы сохраняем за собой возможность подать заявку на вступление в НАТО. При принятии решений всегда рассматривается реальная обстановка с учетом изменений, которые происходят в сфере безопасности в международном контексте», — отметил министр.

Сохранить нейтралитет

Как отметил Евгений Валяев, современная Финляндия не столько стремится вступить в НАТО, сколько хочет сохранить за собой право выбора, показывая тем самым России, что она независима и что на нее никто не может оказывать давление. В действительности Финляндия имеет достаточно конструктивные отношения с Россией, которые не хотела бы портить. Финляндия будет сохранять нейтралитет столько, сколько это будет возможно, исходя из конъюнктуры, которая складывается на Западе.

Федеральное агентство новостей /

«Членство Финляндии в НАТО для Москвы является болезненным вопросом. И как бы Хельсинки ни формулировали в своем законодательстве принцип обеспечения пространства для маневра, но не все зависит только от их воли. Финляндия, находясь в похожем положении с Украиной и Грузией, является особым случаем на пути вступления в НАТО, который Запад будет рассматривать, учитывая негативные последствия такого шага. На данный момент всем сторонам выгодно, чтобы Украина, Грузия и Финляндия сохраняли нейтральный статус. Москва бы хотела, чтобы их нейтралитет был закреплен в международных соглашениях. Запад хочет оставить для себя возможность для маневра, обещая нейтралитет для ряда стран закулисно, не проговаривая это публично, так как это нарушает их суверенитет», — заключил Евгений Валяев.

Федеральное агентство новостей / Равид Гор

Ранее власти Финляндии исключили возможность вступления государства в состав Североатлантического альянса. Кроме того, о своем внеблоковом статусе сообщила Швеция, которая также сейчас не стремится войти в Альянс.