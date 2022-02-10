Главный экономист Брянской области Михаил Ерохин назвал отрасли, обеспечившие рост экономики

Брянск, 10 февраля. Несмотря на ограничения, вызванные пандемией, экономика Брянщины продолжает расти. Данные назвал директор департамента экономического развития Брянской области Михаил Ерохин.

Динамика устойчивого экономического роста сложилась благодаря запасу прочности в экономике региона, созданного в последние годы, как сообщает интернет-издание «Брянские новости». Михаил Ерохин обозначил отрасли, которые дали основной прирост в экономики региона. Промышленность, сельское хозяйство, торговля и строительство — сферы, на 70% формирующие внутренний региональный продукт (ВРП) Брянской области.

В 2021 году индекс промышленного производства составил 106,8% по сравнению с 2020 годом. Объем сельхозпродукции вырос на 100,9%. Розничная торговля поднялась на 3,4%. Доход от платных услуг вырос на 17% больше уровня 2020 года. В строительной отрасли объем выполненных работ вырос за год почти на четверть.

Ранее ФАН писал, что Министерство экономического развития РФ опубликовало доклад «Картина деловой активности». В докладе говорится о росте российского ВВП в 2021 году на 4,6%.