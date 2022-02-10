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Главный экономист Брянской области Михаил Ерохин назвал отрасли, обеспечившие рост экономики
Экономика
Главный экономист Брянской области Михаил Ерохин назвал отрасли, обеспечившие рост экономики
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Брянск, 10 февраля. Несмотря на ограничения, вызванные пандемией, экономика Брянщины продолжает расти. Данные назвал директор департамента экономического развития Брянской области Михаил Ерохин.

Динамика устойчивого экономического роста сложилась благодаря запасу прочности в экономике региона, созданного в последние годы, как сообщает интернет-издание «Брянские новости». Михаил Ерохин обозначил отрасли, которые дали основной прирост в экономики региона. Промышленность, сельское хозяйство, торговля и строительство —  сферы, на 70% формирующие внутренний региональный продукт (ВРП) Брянской области.

В 2021 году индекс промышленного производства составил 106,8% по сравнению с 2020 годом. Объем сельхозпродукции вырос на 100,9%. Розничная торговля поднялась на 3,4%. Доход от платных услуг вырос на 17% больше уровня 2020 года. В строительной отрасли объем выполненных работ вырос за год почти на четверть.

Ранее ФАН писал, что Министерство экономического развития РФ опубликовало доклад «Картина деловой активности». В докладе говорится о росте российского ВВП в 2021 году на 4,6%.

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