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Совместный российско-ливийский комитет может провести заседание в апреле

Весь мир
Совместный российско-ливийский комитет может провести заседание в апреле
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Триполи, 10 февраля. Заседание совместного российско-ливийского комитета намечено на апрель. Об этом сообщил министр нефти и газа Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Мухаммад Аун агентству Sputnik.

«Запланировано, что встреча межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая в прошлом году договорилась возобновить работу, состоится в апреле», — заявил Аун.

Он отметил, что существует много областей для взаимодействия между Триполи и Москвой. Прежде всего, это нефтедобывающая промышленность.

Глава ведомства также указал на перспективы сотрудничества по таким крупным экономическим направлениям, как строительство железных дорог и импорт зерна из РФ.

Министерство нефти и газа в октябре прошлого года осуществило подготовку к возобновлению заседаний российско-ливийского комитета. Целью предстоящих переговоров является разработка плана по развитию партнерских отношений между двумя странами.

В середине ноября представители ливийской стороны провели первое заседание органа под председательством Мухаммада Ауна. Участники затронули вопросы, связанные с торгово-экономическим сотрудничеством Триполи и Москвы.

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россия ливия мухаммад аун
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