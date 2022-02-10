Политолог Жаров предрек ЛДПР потерю авторитета без Жириновского

Москва, 10 февраля. Партия ЛДПР потеряет свой авторитет, а на место ее лидера Владимира Жириновского может прийти заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

Такое мнение выразил политолог Максим Жаров, комментируя сообщения о госпитализации Жириновского. В связи с состоянием здоровья политика ЛДПР может ожидать ребрендинг, поскольку без своего лидера она потеряет авторитет, отметил эксперт.

Также Жаров предположил, что новым лидером либерал-демократов может стать Дмитрий Медведев. Подобный вариант развития событий вполне вероятен, сказал он.

Ранее стало известно, что пресс-служба ЛДПР заявила о возвращении Жириновского к рабочей деятельности. Политик нормально себя чувствует и уже начал передавать поручения, говорится в сообщении.