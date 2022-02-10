ФАН узнал подробности о состоянии госпитализированного с коронавирусом Жириновского

Москва, 10 февраля. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский попал в больницу с коронавирусом в среду, 9 февраля. В СМИ сообщалось о тяжелом состоянии политика. Однако эта информация не подтвердилась.

Отмечалось, что у политика прогрессирует дыхательная недостаточность, а сатурация достигла 90–91%. Правое легкое поражено примерно на 30%, левое на 50%, но площадь заражения увеличивается.

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) передает, что появляющаяся в медиа информация о сатурации и степени поражения легких Жириновского не соответствует действительности. Глава ЛДПР не подключен к аппарату ИВЛ. Кроме того, он пребывает в ясном сознании, работает с документами, дает указания, просто не на рабочем месте.

Отмечается, что причиной госпитализации стал поздний вызов медицинских специалистов. Политик долго сидел дома и не обращался к врачам.

В пресс-службе партии также сообщили, что Жириновский возобновил рабочую деятельность. Там подчеркнули, что политик чувствует себя нормально.