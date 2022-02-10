Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 февраля 10:42
10:41
Происшествия
Полицейские задержали подозреваемых в похищении должника в Ленобласти
10:41
Общество
Права на экранизацию и игровую адаптацию «Властелина колец» выставят на аукцион
10:38
Политика
Захарова указала на бездействие Запада в разрешении ситуации на Украине
10:37
Происшествия
На севере Петербурга росгвардейцы задержали мужчину, изрезавшего ножом прохожего
10:36
Политика
Депутат Чепа поддержал намерение кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен выйти из НАТО
10:36
Армия
Неожиданное «исчезновение» польского танка-невидимки PL-01 удивило аналитиков 19FortyFive
10:35
Общество
Врач Жемчугов предупредил, что иммунитет от «Омикрона» не защитит от «Дельты»
10:27
Происшествия
Несколько школ Казани получили анонимные сообщения о минировании
10:26
Политика
Подписанный Россией и Китаем исторический документ лишил США времени на маневр
10:25
Весь мир
Совместный российско-ливийский комитет может провести заседание в апреле
Все новости

ФАН узнал подробности о состоянии госпитализированного с коронавирусом Жириновского

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 10:23
Общество
ФАН узнал подробности о состоянии госпитализированного с коронавирусом Жириновского
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 10 февраля. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский попал в больницу с коронавирусом в среду, 9 февраля. В СМИ сообщалось о тяжелом состоянии политика. Однако эта информация не подтвердилась.

Отмечалось, что у политика прогрессирует дыхательная недостаточность, а сатурация достигла 90–91%. Правое легкое поражено примерно на 30%, левое на 50%, но площадь заражения увеличивается.

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) передает, что появляющаяся в медиа информация о сатурации и степени поражения легких Жириновского не соответствует действительности. Глава ЛДПР не подключен к аппарату ИВЛ. Кроме того, он пребывает в ясном сознании, работает с документами, дает указания, просто не на рабочем месте.

Отмечается, что причиной госпитализации стал поздний вызов медицинских специалистов. Политик долго сидел дома и не обращался к врачам.

В пресс-службе партии также сообщили, что Жириновский возобновил рабочую деятельность. Там подчеркнули, что политик чувствует себя нормально.

Вернуться назад
Все новости / Общество / ФАН узнал подробности о состоянии госпитализированного с коронавирусом Жириновского
Жириновский лдпр здоровье состояние коронавирус
Комментировать