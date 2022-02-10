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Питер Джексон возглавил список Forbes среди самых высокооплачиваемых знаменитостей

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 10:18
Общество
Питер Джексон возглавил список Forbes среди самых высокооплачиваемых знаменитостей
wikipedia.org  /  Mike Walen / CC BY-SA 3.0

Нью-Йорк, 10 февраля. Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых обеспеченных представителей шоу-бизнеса за 2021 год, лидером среди которых стал кинорежиссер Питер Джексон.

Певец Брюс Спрингстин и рэпер Jay-Z уступили режиссеру трилогии «Властелин колец». Многие попали в список благодаря продажам принадлежащим им компаниям или прав на музыку.

Джексон заработал 580 млн долларов за 2021 год. В ноябре он продал часть своей студии визуальных эффектов Weta Digital компании Unity Software за 1,6 млрд долларов. Кинодеятель стал третьим в истории режиссером-миллиардером после Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса.

Второе место в рейтинге Forbes занял музыкант Брюс Спрингстин. Певец продал все права на свою музыку лейблу Sony Music Group примерно за 500 млн долларов. Его доход за прошлый год составил 435 млн долларов.

Jay-Z заработал в 2021 году 340 млн долларов и занял третьем место в списке. Рэпер продал свою долю в бренде шампанского Armand de Brignac компании Moеt Hennessy, а также долю в стриминговом сервисе Tidal.

Ранее Михаил Гуцериев, семья которого возглавила составленный журналом Forbes рейтинг самых богатых семей России, рассказал изданию о своем деле. Бизнесмен заявил, что называть его бизнес семейным неверно.

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