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Россия сохранит золото в командном турнире фигуристов на ОИ после скандала с Валиевой

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 10:15
Олимпийские игры 2022
Россия сохранит золото в командном турнире фигуристов на ОИ после скандала с Валиевой
Global Look Press  /  Yohei Osada/AFLO

Пекин, 10 февраля. Сборную России по фигурному катанию, ставшую победителем командного турнира в рамках 24-й зимней Олимпиады, не станут лишать золотых медалей.

Российская сборная по фигурному катанию сохранит золото командного турнира зимних Олимпийских игр в Пекине после скандала с допинг-пробой 15-летней Камилы Валиевой. Соответствующую информацию представили журналисты «Чемпионата».

Источник утверждает, что юристам удалось снять отстранение Валиевой после появления в Сети данных о результатах ее допинг-теста, взятого в декабре 2021 года. Фигуристка, в пробе которой, по информации британского портала Inside the Games, нашли следы запрещенной субстанции, сможет принять участие в соревнованиях одиночниц на ОИ-2022.

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сборная россии валиева фигурное катание ои-2022 командный турнир
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