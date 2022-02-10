Россия сохранит золото в командном турнире фигуристов на ОИ после скандала с Валиевой

Пекин, 10 февраля. Сборную России по фигурному катанию, ставшую победителем командного турнира в рамках 24-й зимней Олимпиады, не станут лишать золотых медалей.

Российская сборная по фигурному катанию сохранит золото командного турнира зимних Олимпийских игр в Пекине после скандала с допинг-пробой 15-летней Камилы Валиевой. Соответствующую информацию представили журналисты «Чемпионата».

Источник утверждает, что юристам удалось снять отстранение Валиевой после появления в Сети данных о результатах ее допинг-теста, взятого в декабре 2021 года. Фигуристка, в пробе которой, по информации британского портала Inside the Games, нашли следы запрещенной субстанции, сможет принять участие в соревнованиях одиночниц на ОИ-2022.