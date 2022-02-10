Рост пошлин приведет к подорожанию стройматериалов в России

Москва, 10 февраля. Стройматериалы могут подорожать после роста ввозной пошлины на меламин, использующийся для их производства. Она увеличится с 5% до почти 20%, сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию мебельных и деревоперерабатывающих предприятий России (АМДПР).

Изменить пошлину рекомендовала Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) в связи с жалобой на китайский демпинг со стороны российского производителя меламина — компании «Невинномысский азот», входящей в группу «Еврохим».

Предприятия в РФ выпускают только меламин низкого давления. Для изготовления древесных плит нужен меламин высокого давления, и его приходится покупать за границей.

Председатель комиссии по вопросам развития индустрии строительных материалов, технологий и промышленного строительства общественного совета при Минстрое, президент ГК «Основа» Александр Ручьев отметил, что изменение пошлин приведет к подорожанию стройматериалов, содержащих меламин. В среднем цены на них вырастут на 10%. Вследствие этого подорожает строительство, отделка и ремонт помещений, подчеркнул управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

Большинство россиян (86%) пугают мысли о ремонте, однако 46% опрошенных считают хлопоты не главной проблемой. Их беспокоят стоимость стройматериалов и расходы на услуги рабочих.

Президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков считает, что в ближайшее время ждать снижения цен на стройматериалы не стоит. В прошлом году сильнее всего подорожали черный металл и древесная продукция, пишет «ФедералПресс».