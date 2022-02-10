Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 февраля 10:42
10:41
Общество
Права на экранизацию и игровую адаптацию «Властелина колец» выставят на аукцион
10:38
Политика
Захарова указала на бездействие Запада в разрешении ситуации на Украине
10:37
Происшествия
На севере Петербурга росгвардейцы задержали мужчину, изрезавшего ножом прохожего
10:36
Политика
Депутат Чепа поддержал намерение кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен выйти из НАТО
10:36
Армия
Неожиданное «исчезновение» польского танка-невидимки PL-01 удивило аналитиков 19FortyFive
10:35
Общество
Врач Жемчугов предупредил, что иммунитет от «Омикрона» не защитит от «Дельты»
10:27
Происшествия
Несколько школ Казани получили анонимные сообщения о минировании
10:26
Политика
Подписанный Россией и Китаем исторический документ лишил США времени на маневр
10:25
Весь мир
Совместный российско-ливийский комитет может провести заседание в апреле
10:24
Происшествия
Житель Коврова из мести поджег машину обидчика
Все новости

Рост пошлин приведет к подорожанию стройматериалов в России

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 10:11
Экономика
Рост пошлин приведет к подорожанию стройматериалов в России
pixabay.com  /  Paul Brennan

Москва, 10 февраля. Стройматериалы могут подорожать после роста ввозной пошлины на меламин, использующийся для их производства. Она увеличится с 5% до почти 20%, сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию мебельных и деревоперерабатывающих предприятий России (АМДПР).

Изменить пошлину рекомендовала Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) в связи с жалобой на китайский демпинг со стороны российского производителя меламина — компании «Невинномысский азот», входящей в группу «Еврохим».

Предприятия в РФ выпускают только меламин низкого давления. Для изготовления древесных плит нужен меламин высокого давления, и его приходится покупать за границей.

Председатель комиссии по вопросам развития индустрии строительных материалов, технологий и промышленного строительства общественного совета при Минстрое, президент ГК «Основа» Александр Ручьев отметил, что изменение пошлин приведет к подорожанию стройматериалов, содержащих меламин. В среднем цены на них вырастут на 10%. Вследствие этого подорожает строительство, отделка и ремонт помещений, подчеркнул управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

Большинство россиян (86%) пугают мысли о ремонте, однако 46% опрошенных считают хлопоты не главной проблемой. Их беспокоят стоимость стройматериалов и расходы на услуги рабочих.

Президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков считает, что в ближайшее время ждать снижения цен на стройматериалы не стоит. В прошлом году сильнее всего подорожали черный металл и древесная продукция, пишет «ФедералПресс».

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Рост пошлин приведет к подорожанию стройматериалов в России
строительство рост цен стройматериалы меламин
Комментировать