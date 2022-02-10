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RealClearDefense: у США остался последний шанс догнать РФ в сфере гиперзвукового оружия

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 10:23
Армия
RealClearDefense: у США остался последний шанс догнать РФ в сфере гиперзвукового оружия
airforce.com  /  U.S. Air Force

Вашингтон, 10 февраля. Технологическое отставание от России и Китая в сфере создания гиперзвукового оружия обернется для США катастрофой, поэтому Пентагону нужно использовать другую тактику, чтобы догнать оппонентов.

В публикации издания RealClearDefense говорится, что российское гиперзвуковое оружие представляет огромную угрозу для США. По словам авторов, американцам потребуется нечто большее, чем просто решать стандартные оборонные задачи. Чтобы продвинуться вперед в развитии новых военных технологий, Пентагону придется выполнить два условия, передает «ПолитРоссия».

Аналитики убеждены, что в первую очередь США должны объединить усилия американских гигантов оборонной промышленности с инновационными проектами венчурных компаний. Второе условие — оборонному ведомству необходимо «поощрять широкую конкуренцию», чтобы использовать «наилучшие технологии из возможных». Эксперты говорят, что у Вашингтона остался последний шанс догнать РФ в сфере гиперзвукового оружия.

«Если США намерены вырваться вперед в гонке гиперзвуковых вооружений, они должны использовать именно этот подход. В противном случае Вашингтон рискует столкнуться с ужасными последствиями проигрыша России и Китаю», — сказано в статье.

Ранее телеканал «360» сообщал, что российские РВСН получили гиперзвуковые ракеты «Авангард» в рамках перевооружения. Эксперты полагают, что гиперзвуковые разработки не помогут США достичь превосходства над Россией.

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