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Депутат НС ДНР Быкадоров: «Призываем Украину отказаться от преступных замыслов»
Политика
Депутат НС ДНР Быкадоров: «Призываем Украину отказаться от преступных замыслов»
Global Look Press  /  Alexander Rekun, Petro Poroshenko

Коллективный Запад в противостоянии с Россией и республиками Донбасса готов на все, кроме мира. Об этом ФАН рассказал заместитель председателя комитета Народного совета ДНР по гражданскому и арбитражному законодательству Александр Быкадоров.

Накачка Украины оружием

Великобритания предоставила Украине ракеты для борьбы с российским ВМФ в Черном море. Об этом заявил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко.

Депутат НС ДНР Быкадоров: «Призываем Украину отказаться от преступных замыслов»
youtube.com / Prt Scr / Українська правда

«В первый раз наши вооруженные силы, в частности ВМС, получат реальное оружие, ракеты, которые будут позволять нам, наконец, противопоставить что-то русским в Черном и Азовском морях», — сказал он.

«Запад готов на все, кроме мира»

«Поступление информации о том, что Великобритания то ли уже предоставила, то ли собирается в ближайшее время предоставить Украине противокорабельные ракеты, минные тральщики и другое вооружение, в очередной раз доказывает, что коллективный Запад в противостоянии с нами готов на все, кроме мира», — пояснил Александр Быкадоров.

Депутат НС ДНР Быкадоров: «Призываем Украину отказаться от преступных замыслов»
Федеральное агентство новостей /

Что касается самой Украины — по мнению депутата, на этом этапе она является удобным инструментом геополитической борьбы между ведущими мировыми державами. Поэтому западные страны продолжают снабжать Украину оружием, обучать солдат и провоцировать к активным действиям против России, против республик Донбасса.

«Как относиться к заявлению Пристайко? Является ли оно завуалированным призывом к началу обострения военного конфликта? В то же время западные СМИ продолжают нагнетать ситуацию и накалять обстановку вбросами» и фейками, создавая из Украины образ невинной жертвы, игнорируя нарушение Киевом базовых прав человека. Мы призываем Украину отказаться от преступных замыслов, а вернуться к исполнению взятых на себя обязательствах, предусмотренных Минскими соглашениями», — заключил Александр Быкадоров.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с государственным переворотом, который произошел в стране.

Ранее депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Андрей Ворошилов заявил, что Украина неоднократно заявляла, что не будет выполнять Минские соглашения. А в последнее время перестала даже притворяться, что стремится исполнять взятые на себя обязательства. Все действия Украины говорят о готовности решать вопрос Донбасса силой.

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