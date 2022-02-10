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День дипломата в России: что за праздник, исторические традиции и современные вызовы
Общество
День дипломата в России: что за праздник, исторические традиции и современные вызовы
Федеральное агентство новостей  / 

День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля. Это довольно молодой праздник, он был учрежден указом президента РФ Владимира Путина в 2002 году. Дата 10 февраля выбрана неслучайно: именно на этот день 1549 года приходится наиболее раннее упоминание Посольского приказа, созданного по решению царя Ивана IV (Грозного). В первой половине XVI века Посольский приказ был преобразован в Коллегию иностранных дел. В 1802 году при императоре Александре I в Российской империи появилось министерство иностранных дел, которое считается предшественником современного МИД РФ. Постепенно функции Коллегии иностранных дел перешли к одноименному министерству.

Российские дипломаты считались наиболее искусными и опытными на международной арене. Известна роль в развитии российской дипломатии князя Александра Михайловича Горчакова, лицейского товарища великого русского поэта Александра Пушкина. При императоре Александре I князь Горчаков возглавлял Министерство иностранных дел Российской империи, отвечая за всю внешнюю политику страны.

Традиции русской дипломатии были возрождены в советское время, именно СССР вывел на международную арену первую в мире женщину-посла. Этим дипломатом была Александра Михайловна Коллонтай. Начав дипломатическую деятельность в 1922 году, она фактически вела на международной арене переговоры о юридическом признании советского правительства.

В 1920–1930-е годы Коллонтай — полномочный представитель СССР в Норвегии, затем полпред СССР в Мексике. Являлась членом советской делегации на Ассамблее Лиги наций в Женеве. В начала 1930-го и до окончания Великой Отечественной войны Коллонтай была посланником СССР в Швеции, получив в 1942 году личный ранг посла. Судьба Александры Коллонтай легла в основу чрезвычайно популярного в свое время фильма 1969 года «Посол Советского Союза» режиссера Георгия Натансона.

День дипломата в России: что за праздник, исторические традиции и современные вызовы
kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Современная российская дипломатия — достойная наследница богатых отечественных традиций. На международной арене Россию с 2004 года успешно представляет один из самых заметных российских политиков — глава МИД РФ Сергей Лавров. Во многом благодаря его опыту и дипломатическому таланту наша страна, оправившись от тяжелой ситуации начала 1990-х, начала все тверже заявлять о своей позиции на международной арене. Заметное место в российской политике занимает глава департамента информации и печати Министерства иностранных дел России, с 2015 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Начало нового курса нашей страны, которая заставила весь мир считаться с интересами России в области безопасности, стала знаменитая мюнхенская речь президента РФ Владимира Путина, произнесенная им ровно 15 лет назад. Путин выступил на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года. Речь российского лидера была посвящена критике однополярного мира, а также месту и роли России в современном мироустройстве с учетом имеющихся реалий, вызовов и угроз со стороны Запада. Экс-глава МИД Австрии Кнайсль признала, что Владимир Путин был прав в своей Мюнхенской речи 2007 года.

В конце прошлого года Россия направила США, НАТО и ЕС список требований по обеспечению безопасности нашей страны. В документе в частности содержались требования отказаться от расширения НАТО на восток и возвращение Североатлантического альянса к границам 1997 года. Обсуждение этого документа вызвало значительный всплеск дипломатической активности во всем мире.

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