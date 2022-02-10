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Защита от сайтов-зеркал и спамеров: зачем «Авито» скрыл телефонные номера продавцов
Общество
Защита от сайтов-зеркал и спамеров: зачем «Авито» скрыл телефонные номера продавцов
pxhere.com  /  pxhere.com

Сайт объявлений «Авито» скрыл телефонные номера частных продавцов, чтобы защитить пользователей от спама, нецелевых звонков и мошеннических сайтов-зеркал. Об этом в беседе с ФАН рассказал директор департамента Trust&Safety «Авито» Андрей Рыбинцев.

Внедрение системы «Защита номера» — мера скорее вынужденная, раньше продавец мог скрыть номер только в категориях «Недвижимость» и «Авто». Теперь эту практику сервис распространил и на другие рубрики: уж слишком часто пользователи жаловались на спам и звонки, которые продолжались после закрытия объявления. В результате внедрения новой системы вместо реального телефонного номера продавца покупатель видит специальный временный номер.

Как объяснил Рыбинцев, новый функционал также полностью обезопасит те номера, которые раньше не были размещены в открытом доступе, в том числе от сайтов-зеркал.

«Можно выделить три типа проблем, с которыми пользователи сталкиваются в отсутствие защиты номера. После размещения номер может попасть в спам базы, и продавец получает звонки не по объявлению. Некоторые пользователи жаловались, что после закрытия объявления звонки от потенциальных покупателей долго не прекращаются. Многие просто боялись публиковать объявления, так как не хотели указывать реальный номер. Но уже в ходе теста сервиса количество нецелевых звонков на защищенные номера снизилось на 40%. А количество жалоб на поведение, не соответствующее правилам безопасности, сократилось на 50%», — рассказал представитель сервиса.

Он также пояснил, что даже при изменении временных номеров связь покупателя и продавца не нарушится. В системе сохраняются данные после первого успешного созвона, и покупатель, если звонит продавцу с одного и того же номера, всегда дозвонится до продавца.

Ранее британские эксперты рекомендовали в целях безопасности заклеивать камеры на ноутбуках и смартфонах. Дело в том, что некоторые вирусы могут включить камеру без ведома владельца устройства.

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