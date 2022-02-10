ЛДПР: ранее госпитализированный из-за COVID-19 Жириновский возобновил рабочую деятельность

Москва, 10 февраля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возобновил рабочую деятельность. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе партии либерал-демократов.

По данным пресс-службы, Жириновский чувствует себя нормально. Лидер либерально-демократической партии уже начал давать поручения, отметили во фракции.

«Самочувствие у Жириновского нормальное, он работает с документами и передает поручения», — подчеркнули в ЛДПР.

Ранее сообщалось о госпитализации Жириновского в Центральную клиническую больницу в Москве. По данным некоторых источников, степень поражения легких лидера ЛДПР якобы достигала 75%. Депутат Госдумы Николай Харитонов рассказал, что в стенах нижней палаты парламента обстановка с заболеваемостью коронавирусом оставляет желать лучшего.