Немецкий политик Тельчик обвинил Запад в потере возможности на улучшение диалога с Россией

Берлин, 10 февраля. Шанс для нового диалога между Россией и НАТО появился еще в 2007 году после речи президента РФ Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности.

Такое заявление сделал бывший глава международного форума Хорст Тельчик. По его словам, во время конференции экс-канцлер Германии Ангела Меркель выступала перед Путиным и предложила вариант дальнейшего развития отношений между НАТО и Россией.

«К сожалению, никто из участников не спросил канцлера, какие дальнейшие шаги она предполагает... Никто из участников не спросил президента Путина, что он думает о новом предложении канцлера. С моей точки зрения, это была упущенная возможность», — сказал Тельчик.

Как стало известно ранее, МИД РФ исключил участие официальных лиц страны в Мюнхенской конференции по безопасности. Представитель ведомства Мария Захарова отметила, что это связано с различными причинами.