Венгрия отказала НАТО в размещении дополнительных сил на своей территории

Будапешт, 10 февраля. Венгрия не согласится на размещение дополнительных войск Североатлантического альянса на своей территории, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

В эфире телеканала Euronews дипломат отметил, что для Венгрии является неприемлемой переброска на территорию страны дополнительных сил военно-политического блока. По его словам, венгерские ВС могут самостоятельно справиться с любыми задачами.

«Нет, мы на это не соглашались и не согласимся, потому что у нас уже есть войска НАТО на территории страны — это венгерская армия и ВС Венгрии, которые находятся в надлежащей форме, чтобы гарантировать безопасность страны. Так что дополнительные войска на территории Венгрии нам не нужны», — сообщил Сийярто.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ не двигается к НАТО, но Альянс приближается к российским границам. Он также отметил, что члены блока считают себя вправе «немножко поучить» Москву.