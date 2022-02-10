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Корректировка денежно-кредитной политики в мире может стать «черным лебедем» для рубля

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 09:46
Экономика
Корректировка денежно-кредитной политики в мире может стать «черным лебедем» для рубля
Федеральное агентство новостей

Москва, 10 февраля. Российская валюта находится под давлением напряженной геополитической обстановки и постоянных угроз санкций. Наряду с ними «черным лебедем» для рубля может стать корректировка мировой денежно-кредитной политики (ДКП), заявила в беседе с «Известиями» замминистра экономического развития Полина Крючкова.

Этот фактор в краткосрочном периоде может оказать дополнительное негативное влияние на отечественную валюту, а также на доходность облигаций и фондовые индексы в России.

«Может быть, это давление для РФ будет менее чувствительным, чем для других стран, которые относятся к emerging markets (развивающимся рынкам — Прим. ред.), но тем не менее», — констатировала Крючкова.

При этом, по ее мнению, слишком сильный рубль так же плох для экономики, как и слишком слабый.

Между тем участники рынка ожидают очередного увеличения ключевой ставки Банком России. Ужесточенная денежно-кредитная политика может положительно отразиться на курсе рубля и сдержать рост цен.

Экономика РФ является самодостаточной, и это дает ей возможность симметрично реагировать на внешние вызовы. Ответом на жесткие санкции Запада может стать заморозка выплат по долгам и дивидендов, цитирует INFOX члена наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александра Разуваева.

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минэкономразвития рубль крючкова денежно-кредитная политика черный лебедь
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