В Мордовии лоб в лоб столкнулись две легковушки

Саранск, 10 февраля. Сотрудники ГИБДД Атяшевского района Мордовии выясняют обстоятельства серьезного ДТП.

Как пояснили в районной ГИБДД, вечером 9 февраля на трассе «Атяшево — Козловка — Вечерлей — Лобаски» около села Киржеманы произошло лобовое столкновение ВАЗ-2115 и автомобиля Lexus. По предварительной версии, житель Саранска на ВАЗ-2115 выехал на полосу встречного движения и врезался в Lexus, сообщают «Известия Мордовии».

В результате ДТП водитель ВАЗ-2115 получил множественные травмы и переломы. Прибывшие на место инцидента медики госпитализировали пострадавшего в ближайшую районную больницу.

Ранее ФАН сообщал о столкновении на городском перекрестке в Благовещенске легкового автомобиля Honda Fit Shuttle с грузовиком Isuzu Elf, перевозившим кирпичи. Отмечается, что ДТП произошло из-за снежного наката и сильной наледи на дороге. Никто серьезно не пострадал.