Житель Коврова из мести поджег машину обидчика

Владимир, 10 февраля. В одном из кафе города Коврова Владимирской области между двумя посетителями произошел конфликт. В результате чего один из дебоширов решил отомстить, уничтожив автомобиль противника.

Из чувства мести мужчина молотком разбил стекло припаркованного неподалеку автомобиля, который, по его предположению, принадлежал оппоненту, рассказывает издание «Владимирские ведомости». После чего злоумышленник поджег салон машины и скрылся с места преступления. Причиненный ущерб оценен в 200 000 рублей.

В результате опроса и изучения записей с камер видеонаблюдения личность фигуранта и его местонахождение были установлены. Мужчина признал свою вину. Дело передано в Ковровский суд.

Ранее сообщалось, что жителя Алтайского края осудят за поджог полицейских автомобилей. Злоумышленник был задержан на месте преступления.