Вашингтон, 10 февраля. Сенаторы США предложили ввести санкции против России за «кибератаки» на Украину. Об этом сообщает издание Politico.

Глава комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес заявил, что антироссийские ограничения находятся сейчас на рассмотрении в рамках законопроекта о санкциях. Кроме того, члены сената настаивают, чтобы Вашингтон увеличил помощь Киеву для предотвращения «кибератак».

Американские демократы продвигают законопроект «о защите суверенитета Украины 2022 года», согласно которому в случае «вторжения» России необходимо ввести санкции. Республиканцы документ не поддерживают, так как выступают за введение антироссийских ограничений превентивно, чтобы «наказать Россию».

Ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что превентивные санкции в отношении России неприемлемы. Он призвал Европу делать ставку на дипломатическое урегулирование ситуации на Украине.