Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 февраля 10:40
10:38
Политика
Захарова указала на бездействие Запада в разрешении ситуации на Украине
10:37
Происшествия
На севере Петербурга росгвардейцы задержали мужчину, изрезавшего ножом прохожего
10:36
Политика
Депутат Чепа поддержал намерение кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен выйти из НАТО
10:36
Армия
Неожиданное «исчезновение» польского танка-невидимки PL-01 удивило аналитиков 19FortyFive
10:35
Общество
Врач Жемчугов предупредил, что иммунитет от «Омикрона» не защитит от «Дельты»
10:27
Происшествия
Несколько школ Казани получили анонимные сообщения о минировании
10:26
Политика
Подписанный Россией и Китаем исторический документ лишил США времени на маневр
10:25
Весь мир
Совместный российско-ливийский комитет может провести заседание в апреле
10:24
Происшествия
Житель Коврова из мести поджег машину обидчика
10:24
Происшествия
В Москве неизвестные обокрали иномарку звезды «Квартета И» Леонида Бараца
Все новости

Сенат США предложил ввести санкции против России за «кибератаки» на Украину

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 09:44
Политика
Сенат США предложил ввести санкции против России за «кибератаки» на Украину
pixabay.com

Вашингтон, 10 февраля. Сенаторы США предложили ввести санкции против России за «кибератаки» на Украину. Об этом сообщает издание Politico.

Глава комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес заявил, что антироссийские ограничения находятся сейчас на рассмотрении в рамках законопроекта о санкциях. Кроме того, члены сената настаивают, чтобы Вашингтон увеличил помощь Киеву для предотвращения «кибератак».

Американские демократы продвигают законопроект «о защите суверенитета Украины 2022 года», согласно которому в случае «вторжения» России необходимо ввести санкции. Республиканцы документ не поддерживают, так как выступают за введение антироссийских ограничений превентивно, чтобы «наказать Россию».

Ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что превентивные санкции в отношении России неприемлемы. Он призвал Европу делать ставку на дипломатическое урегулирование ситуации на Украине.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Сенат США предложил ввести санкции против России за «кибератаки» на Украину
санкции украина сша politico
Комментировать