Политолог Мухин: Объявление Литвой «противостояния» Китаю можно назвать «экономическим суицидом»

Открытие на территории Литвы «посольства Тайваня» вызвало крайне негативную реакцию Китая. После этого официальный Вильнюс публично заявил, что объединяется с Канберрой для противостояния Пекину. Политолог Алексей Мухин в своем комментарии ФАН назвал действия властей Литвы «экономическим самоубийством».

Накануне стало известно, что министры иностранных дел Австралии и Литвы договорились активизировать сотрудничество в противостоянии Китаю. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и его австралийская коллега Марис Пейн встретились в среду, 9 февраля, в здании австралийского парламента.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что в данном случае Литва явно действует против своих национальных интересов и разрушает собственную модель экономики.

«Хлопоты государств, некогда входивших в состав СССР, а затем выбравших для себя роль сателлитов США, почти всегда являют собой обычный информационный шум, демонстрирующий Вашингтону преданность политической верхушки зависимого от Америки страны. В данной ситуации мы видим, как Вильнюс ступил на путь вражды с таким мощным экономическим партнером, как Пекин, разорвав предпринимательские связи и поставив под удар собственных граждан-предпринимателей. Это можно назвать суицидальным поступком», — высказал мнение политолог.

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Собеседник ФАН отметил, что вряд ли США или Евросоюз каким-либо образом компенсируют потери прибалтийской республике, которые неминуемо последуют из-за вероятных официальных и неофициальных торговых барьеров Китая, вызванных неразумной риторикой властей Литвы. Галопирующая инфляция стран Запада, вызванная вбросами денежной массы во время локдауна, по мнению Мухина, усугубляет положение Вильнюса и исключает вероятность помощи от Брюсселя. Тем более, по словам эксперта, Литва, пойдя на ссору с КНР, ничего не получит от США.

Ранее ФАН рассказал, что присоединение Индии к бойкоту Олимпийских игр в Китае — продолжение нового курса Дели. Сегодня Лондон и Вашингтон с выгодой для себя используют естественное противостояние Дели и Пекина.