Германия просто не может не учитывать растущие потребности украинской власти, которую она так долго прикрывала все это время. Такое мнение ФАН высказал политолог, эксперт Института стран СНГ Артем Журко.

Сравнение с Сомали

Германия оказывает Киеву финансовую поддержку, сравнимую с Сомали или Южным Суданом. Такое заявление сделал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. Он добавил, что в Киеве ценят помощь от Германии и «без вопросов» благодарны за нее.

«Только все относительно, и если посмотреть, сколько помощи на развитие мы получили от Германии, то Украина занимает 13-е место после Конго и перед Тунисом», — пожаловался Мельник.

germany.mfa.gov.ua / официальный сайт дипмиссии Украины в Германии

По его словам, за последние годы Берлин выделил Киеву на развитие 771 миллион евро. Однако один лишь Китай получает в целях развития от Германии почти 500 миллионов евро, а Украина в данном списке находится на том же уровне, что Южный Судан или Сомали.

«За последние семь лет Украина получила 0,5 процента из более чем 130 миллиардов евро помощи в целях развития. Расстановка приоритетов выглядит иначе», — посетовал посол.

Потребности Киева

Как отметил Артем Журко, Мельник в своей речи постоянно упоминает о растущей военной «угрозе» со стороны России. Он приплетает туда даже Белоруссию и в то же самое время упрекает немецкую сторону в нагнетании паники по поводу войны.

«Мол, нужно говорить об угрозе, но не надо нагонять панику — это, дескать, влияет на наши фондовые рынки, а из страны уходят иностранные инвестиции. И тут же Мельник говорит о неизбежной войне, упрекая Германию тем, что это она, Германия, а никак не Украина, которая по идее должна была выполнить Минские соглашения еще семь лет назад, заблаговременно не воспрепятствовала этой войне. Дайте оружие, вы нам дали мало денег, похороните «Северный поток — 2» на дне Балтийского моря как памятник вашей беспечной немецкой политики и еще масса упреков, которые, думаю, не без интереса прочтут немецкие налогоплательщики», — пояснил Артем Журко.

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У него сложилось впечатление, что немецкая пресса принципиально в последнее время дает слово представителям украинской политики. И только для того, чтобы даже сомневающиеся в правильности так называемого нейтрального курса германского правительства (относительно Украины и прагматичных отношений с Россией) наглядно видели, с кем они имеют дело, рассуждая о демократических ценностях неделимой Европы.

«С другой стороны, Германия изначально участвовала не только в попытках урегулирования кризиса на Украине, будучи одним из подписантов Минских соглашений. Но и одним из тех, с чьей легкой руки этот кризис и начался, абсолютно проигнорировав дальнейшие события, которые случились после подписания так называемого «Соглашения об урегулировании политического кризиса на Украине» во время кульминационной части госпереворота в Киеве в 2014 году. Германия просто не может не учитывать растущие потребности тех, кого они так долго прикрывали все это время. Поэтому сейчас, когда Мельник фактически предлагает остановить немецкую экономику и заморозить немцев, призывая Германию ввести эмбарго на природный газ, нефть, а также на экспорт угля, который Германия импортирует из России, так ли неправ Мельник с моральной точки зрения?» — задался вопросом Артем Журко.

Тут, по его мнению, остаются только два варианта. Или быть в ответе за тех, кого приручили, или просто придется поменять свои взгляды на мораль. Пока что Берлин остается в неопределенности.

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