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Доллар и евро укрепляются в начале торговой сессии Мосбиржи

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 09:32
Экономика
Доллар и евро укрепляются в начале торговой сессии Мосбиржи
Федеральное агентство новостей

Москва, 10 февраля. Российская валюта ослабевает по отношению к доллару и евро на старте торгов. Такие данные предоставляет Московская биржа.

Курс доллара в первые минуты вырос на одну копейку — до 74,75 рубля. Американская валюта продолжает торговаться возле этой отметки. На более масштабном отрезке наблюдается коррекция доллара — его курс последовательно снижается после пика, достигнутого 26 января.

Курс евро показал более активную динамику — котировки выросли на 12 копеек, до 85,43 рубля за валютную единицу. Евро также снижается относительно январского пика, однако его движение более волатильное.

По мнению главного аналитика «Совкомбанка» Михаила Васильева, российская валюта будет укрепляться в первом квартале текущего года Он прогнозировал, что январский налоговый период окажет значительную поддержку рублю.

Тем временем доля граждан РФ, делающих накопления в рублях, за год увеличилась с 87% до 92%. О том, что они копят доллары, сообщили 16,4% опрошенных (в 2020-м было 11%), пишет «ФедералПресс».

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