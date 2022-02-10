Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» Михаил Пореченков раскритиковал шоу за рекламу мошенников

Москва, 10 февраля. Народный артист России, 52-летний актер театра и кино Михаил Пореченков нелестно отозвался о проекте «Битва экстрасенсов», ведущим которого он являлся. По словам звезды, шоу быстро превратилось в бизнес-проект, популяризирующий мошенников.

Пореченков являлся ведущим шоу «Битва экстрасенсов», выходящего в эфире телеканала ТНТ с 25 февраля 2007 года, с первого по седьмой сезоны. По словам артиста, за время участия в проекте он полярно изменил свое отношение к людям с якобы экстрасенсорными способностями.

Артист объяснил, что единственное, чем обладают участники «Битвы экстрасенсов» — так это знание психологии и способность бросить пыль в глаза зрителям, создать видимость, что у них действительно есть некие сверхсилы. Со временем проект, для которого изначально пытались найти экстрасенсов, превратился в исключительно коммерческий.

«Потом появилось огромное количество салонов, шарлатанов, которые на чужом горе зарабатывали колоссальные деньги и ни секунды не стыдились этого», — рассказал артист в YouTube-шоу «Легенда».

Многие звезды «Битвы экстрасенсов» продолжают пользоваться огромной популярностью у своих поклонников. В середине января участница 13-го сезона шоу Елена Голунова рассказала, как привлечь в дом финансовое благополучие.