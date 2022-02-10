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Москва улучшила свои показатели в рейтинге транспортной загруженности городов

Общество
Москва улучшила свои показатели в рейтинге транспортной загруженности городов
Федеральное агентство новостей  /  Настасья Шеркунова

Москва, 10 февраля. Производитель устройств GPS-навигации из Нидерландов TomTom опубликовал итоги рейтинга транспортной загруженности городов мира за 2021 год. Москва улучшила свои позиции, уступив первое место Стамбулу.

Москва и Московская область учитывались в топе как Московский регион, сообщает издание «Вести Подмосковья». Увеличение свободы на дорогах столицы связывают с введением ограничений для грузовиков, ростом количества выделенных полос, со строительством новых дорог и с установкой умных светофоров.

Столица получила индекс загруженности в 61%, это говорит о том, что в среднем время в пути составляло на 61 процент больше, чем в обычных условиях — без перегруженности. Загруженность дорог Москвы соответствует показателям 2019 года, но машин стало на 350 тысяч больше. За 11 лет их число прибавилось почти на 3 млн. Всего в Москве и Московской области зарегистрировано более 8,55 млн транспортных средств. Средняя скорость движения в 2021 году не изменилась, она по-прежнему составила 55 километров в час.

Ранее ФАН говорил, что систему мониторинга усталости таксистов начали тестировать в Подмосковье. Поездка на такси в ближайшее время может стать более комфортной и безопасной.

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Все новости / Общество / Москва улучшила свои показатели в рейтинге транспортной загруженности городов
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